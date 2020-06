The Pokémon Company erzielt den zweithöchsten Gewinn seit Bestehen

Wie The Pokémon Company bekannt gab, konnte im vergangenen Geschäftsjahr (März 2019 bis Februar 2020) ein Gewinn von rund 15 Milliarden Yen (umgerechnet etwa 128 Millionen Euro) erzielt werden. Im Vergleich mit dem letzten Geschäftsjahr bedeutet das eine Steigerung von 14,8%.

Der zweithöchste Gewinn seit Bestehen

Einen wesentlichen Beitrag dazu haben natürlich Pokémon Schwert und Pokémon Schild geleistet. Innerhalb von zwei Monaten haben sich die beiden Editionen über 16 Millionen Mal verkauft. Bis zum 31. März 2020 stieg die Verkaufszahl sogar auf 17,3 Millionen laut Nintendo, doch diese Zahl liegt dem Geschäftsbericht bis Ende Februar natürlich noch nicht zugrunde. Aber auch Pokémon GO (das trotz Corona-Krise immer noch Rekordwerte einspielt) und die Tochtergesellschaft Pokémon Center Company trugen zum Erfolg im Geschäftsjahr bei.

Das letzte Geschäftsjahr kann nur noch vom Zeitraum März 2016 bis Februar 2017 getoppt werden, hier fuhr The Pokémon Company einen Gewinn von etwa 132 Millionen Euro ein. In diesen Zeitraum fällt die Erstveröffentlichung von Pokémon GO und der vielzitierte „Hype-Sommer“ des Mobile-Games.

via Siliconera, Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak