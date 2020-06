The Last of Us Part II: Süßer Ellie-Nendoroid von Good Smile angekündigt

Fans der süßen Nendoroid-Figuren von Good Smile Company durften sich zuletzt über die Enthüllung der Sonnengöttin im Wolfspelz, Amaterasu, freuen. Passend zur Veröffentlichung des Titels in dieser Woche, präsentierte das Unternehmen nun einen weiteren Neuzugang im Figurenaufgebot: Ellie aus The Last of Us Part II.

Der Ellie-Nendoroid wird inklusive zweier Gesichtsausdrücke (einem friedlichen und einem wütenden) und diversen Waffen geliefert. Damit sie für den Kampf gegen die Infizierten gewappnet ist, könnt ihr die junge Rächerin wahlweise mit Pfeil und Bogen, einer Machete, einer Pistole oder auch mit einem Backstein ausrüsten.

Im November dieses Jahres soll der Ellie-Nendoroid ausgeliefert werden. Für gewöhnlich sind die beliebten Figuren schnell vergriffen. Wenn ihr den ersten Nendoroid zu The Last of Us also euer Eigen nennen wollt, solltet ihr vorbestellen. Das ist zum Beispiel bei Play-Asia* oder bei Amazon Japan* möglich.

Solltet ihr in Endzeit-Stimmung, der Nendoroid euch allerdings zu teuer sein, könnte die von Funko via Twitter angekündigte Ellie-Figur eine passende Alternative darstellen. Diese soll bereits am 13. Juli erscheinen.

Nachfolgend ein paar Eindrücke vom Ellie-Nendoroid:

via Siliconera, Bildmaterial: Good Smile Company / Sony