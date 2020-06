Im Monsterzähmspiel Monster Crown versucht ihr der Tyrannei ein Ende zu setzen

Es fühlt sich ein bisschen so an, als probieren derzeit einige Entwickler, unzufriedene Pokémon-Fans „abzuholen“. Oder ist die Häufung an neuen Monsterzähmspielen in den letzten Monaten nur ein subjektives Gefühl? Mit Monster Crown schickt sich nun ein weiterer Kandidat an. Ab dem 31. Juli 2020 wird das düstere Monsterzähmspiel im Early Access bei Steam verfügbar sein. Schon ab sofort ist Monster Crown im Rahmen des Steam-Spielefestivals noch bis zum 22. Juni kostenfrei spielbar.

Die Entwicklung von Monster Crown begann natürlich lange vor der Veröffentlichung von Pokémon Schwert und Schild, soviel sei zur Ehrenrettung natürlich schon mal gesagt. Seit 2016 arbeitet Studio Aurum an Monster Crown, das einst via Kickstarter finanziert wurde und damit nicht erst mit dem Early Access im regen Austausch mit seinen Fans steht.

Vor 20 Jahren herrschten die sadistischen und abscheulichen Philosophenkönige über die Kroneninsel und setzten schwarze Magie dazu ein, die Einwohner der Insel zu quälen und zu tyrannisieren. Eine Gruppe junger Menschen leistete Widerstand, stürzte die Philosophenkönige von ihrem Thron und stellte den Frieden auf der Kroneninsel wieder her. Doch jetzt setzt eine gefährliche junge Frau alles daran, die Macht der Philosophenkönige in ihre Finger zu bekommen. Die Spieler müssen gemeinsam mit ihren Monstern kreuz und quer über die Kroneninsel reisen, um diesem finsteren Komplott ein Ende zu bereiten.

Neben einer düsteren Open-World verspricht Monster Crown über 200 Basismonster und „wichtige Entscheidungen“ im Spielverlauf, die drastische Auswirkungen auf das Spielende und auf das Gameplay danach haben. Seht nachfolgend den neuen Trailer zum Spiel.

Bildmaterial: Monster Crown, Studio Aurum / SOEDESCO