Tales of Festival 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben

Das Tales of Festival ist für die meisten von euch sowieso eine „digitale“ Veranstaltung, aber in Japan findet es natürlich auch lokal statt, nämlich in der Yokohama Arena. In diesem Jahr allerdings nicht. Wie Bandai Namco mitteilt, wird das Tales of Festival 2020 verschoben.

Es sollte eigentlich am 13. und 14. Juni stattfinden, also in weniger als einem Monat. Das wäre zum Ende der ursprünglichen E3-Woche gewesen, ein relativ populärer Termin also. Geplant ist das Event nun für den 6. und 7. März 2021 an gleicher Stelle.

Wie steht es um Tales of Arise?

Das Tales of Festival war in den letzten Jahren immer für Ankündigungen rund um die Serie gut. Auch die Flaggschiff-Games wurden dabei oft bedacht. Im letzten Jahr beispielsweise wurde Tales of Arise ausführlicher vorgestellt. Mit Details zum neuen Hauptableger wäre wohl auch diesmal zu rechnen gewesen. Um Tales of Arise ist es schon seit der Tokyo Game Show 2019 im September ruhig. Wie die Pläne von Bandai Namco nun aussehen, werden die nächsten Monate zeigen.

via Gematsu, Bildmaterial: Bandai Namco