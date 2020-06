Sonntagsfrage: Spielt ihr Videospiele auf der Toilette?

Mit dem Gameboy startete eine kleine Revolution. Mit dem Erscheinen konnte man nicht mehr nur vor dem Röhrenfernseher spielen, sondern überall. Auf der Terrasse, im Park und während sie reisten. Unendliche Möglichkeiten. So kamen natürlich viele Kids auch auf die Idee, ebenfalls auf der Toilette zu spielen. Das kann in manchen Fällen besser als eine langweilige Zeitschrift sein.

So wurden aus eigentlich kurzen Sitzungen auch mal längere Schlachten, weil einem auf dem stillen Örtchen keiner in die Quere kommt. Viel später ermöglichte es Nintendo Wii U sogar, noch deutlich komplexere Games auf dem Lokus zu spielen. Natürlich nur, wenn die Konsole in Reichweite war. Aber so eine Runde Mario Kart geht halt immer, also hat man keine Eile auf dem Klosett.

Heutzutage spielen die meisten wahrscheinlich kleinere Spiele auf ihrem Smartphone, wenn sie ihre sanitären Anlagen benutzen. Doch egal was man auf seinem WC benutzt, sollte darauf geachtet werden, dass keines der Geräte in die Schüssel fällt. Es ist also eine gewisse Vorsicht geboten. Daher die Frage an euch: Spielt ihr eure Videospiele auf der Toilette? Eventuell habt ihr dazu auch interessante Geschichten, die ihr in den Kommentaren teilen wollt. Oder lieber nicht.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 31. Mai

So schnell kann es gehen. Erst kurz vor dem 4. Juni hatte Sony die „The Future of Gaming“-Präsentation angekündigt und nun wurde diese auf unbestimmte Zeit verschoben. Nichtsdestotrotz ändert dies natürlich nichts an euren Vorstellungen und Erwartungen für die Playstation 5, die ihr in den letzten Sonntagsfrage formuliert habt. Da kam so einiges zusammen.

Die wohl größten Punkte sind nicht schwierig herauszulesen. Zum einen muss es natürlich gute Spiele geben, die einen Kauf rechtfertigen würden. Das sollten dabei nicht nur die bekannten Marken sein, sondern darf gerne auch mal etwas Neues sein. Es sollten so um die drei bis sechs Spiele sein, die einem vom Kauf überzeugen sollten, so einige User*innen. Einige freuen sich sicherlich auf einen zweiten Teil von Horizon Zero Dawn oder Bloodborne.

Ein weiterer Punkt ist die Lautstärke der Konsole selbst, welche definitiv leiser sein sollte (dem stimme ich zu 100% zu). Einen Jet braucht halt niemand in seiner Wohnung. Abwärtskompatibel sollte die PlayStation 5 ebenfalls sein. Nach den Kommentaren steht dieser Punkt quasi an zweiter Stelle. Dabei sollte dies nicht nur für ein Spiele gehen, sondern für alle.