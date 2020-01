Samurai Shodown: Mina Majikina, Sogetsu Kazama und Iroha als DLC-Kämpfer für Season 2 vorgestellt

SNK hat einen neuen Season-Pass-2-Trailer zum Beat-’em-up-Reboot Samurai Shodown veröffentlicht. Der neue Trailer soll euch drei der vier neuen DLC-Charaktere vorstellen, welche mit dem Season Pass 2 Einzug in die Kämpferriege des Titels halten sollen.

Die Kämpferin Mina Majikina wurde bereits im letzten August vorgestellt und sollte somit keine Überraschung mehr darstellen. Die beiden Neuzugänge Sogetsu Kazama und Iroha waren jedoch bisher noch nicht bekannt und feiern mit dem Release des neuen Trailers daher Premiere. Neben diesen drei Kämpfern soll es auch noch einen vierten, bisher noch unbekannten Kämpfer für den Season Pass 2 geben. Hierzu äußerte sich SNK jedoch noch nicht. Eventuell wird dieser vierte, noch unbekannte Kämpfer in den nächsten Tagen vorgestellt.

Samurai Shodown ist für PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia erhältlich. Für Nintendo Switch ist der Titel in Japan ebenfalls bereits erhältlich. Für die westlichen Märkte soll die Switch-Version dann am 25. Februar 2020 folgen. Auch eine Version für PCs befindet sich in Planung. Hierzu gibt es jedoch noch keine näheren Details.

Der neue Season-Pass-2-Charakter-Trailer

