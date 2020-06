Windbound führt euch und Kara auf die Verbotenen Inseln

Eine Weile war es ruhig um Windbound, nun geht das Survival-Crafting-Game des australischen Entwicklerstudios 5 Lives in die nächste Runde. Die Vorbestellerrunde nämlich, die es mit einem neuen Gameplay-Trailer einläutet. Wer das Spiel digital vorbestellt, erhält drei Ingame-Items, die euch am Ende des Videos auch präsentiert werden. Die Veröffentlichung ist weiterhin für den 28. August auf Xbox One, PS4, PCs und Nintendo Switch geplant.

In dem atmosphärischen Video bricht ein neuer Tag auf den Verbotenen Inseln an. Kara, einst auf hoher See von einem schweren Sturm erfasst und auf einer unbekannten Insel gestrandet, ist getrieben von der Suche nach ihrem Stamm und begibt sich auf eine Odyssee in das Unbekannte. Eine Reise, die sie über heimtückische Wasser von ungeheurem Ausmaß führt und unter deren Oberfläche eine mystische Präsenz schlummert.

Gestrandet im Paradies

Kara ist eine junge Kriegerin und erleidet Schiffsbruch auf einer wunderschönen Insel. Nun muss sie auf Fähigkeiten und Überlebenswillen setzen, denn sie hat weder ein Boot noch sonstige Ressourcen zur Verfügung.

Um zu überleben, muss sie die Insel erkunden und sich ihren Gegebenheiten anpassen, jagen, sammeln und craften. Dabei gibt es an diesem mysteriösen Ort auch Ruinen zu erkunden, die Geheimnisse der Vergangenheit und Einblicke in die Zukunft bereithalten.

