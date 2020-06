Ninjala: Ein Turnier, sie zu knechten – und den mächtigsten Ninja zu finden

Nur noch wenige Tage, dann können Fans von Ninja-Action und Kaugummiblasen mit Ninjala auf Nintendo Switch loslegen. GungoHo Online Entertainment veröffentlichte passend dazu einen Launchtrailer zum Free-to-play-Titel, der Stimmung für das kunterbunte Abenteuer generieren soll. Zu sehen sind unter anderem viele animierten Szenen, einige Kampfsequenzen können aber ebenso bestaunt werden.

Kaugummi + Ninja = Spaß?

In Teams mit bis zu vier Spielern oder in einem „Jeder-gegen-jeden“-Modus müsst ihr Punkte sammeln, indem ihr durch unterschiedliche Stages sprintet, euch verkleidet und lernt, ein ganzes Arsenal an Waffen geschickt einzusetzen. Zu diesen Waffen gehören unter anderem Katanas oder auch Jo-Jos. Zudem könnt ihr stets einen Kaugummi benutzen, um blitzschnell die Stages zu durchqueren oder euch zu tarnen.

Warum eigentlich? Hier die tiefsinnige Lore zum Spiel:

Wir befinden uns im Jahr 20XX. Die Ninjas, die einst die Geschichte von Japan bestimmten, verstreuten sich während der Meiji-Restauration im ganzen Land. Als sich die Ninjas mit anderen Klans vermischten, wurde ihre Blutlinie immer dünner, bis sie allmählich aus dem Blickfeld verschwanden. Die Nachkommen der Ninja-Klans gründeten mit der Intention, ihr Erbe zu bewahren, die WNA (World Ninja Association) in der Hoffnung, ihr Vermächtnis weiterzutragen. Und so gelang es der WNA, Ninja-Kaugummi zu entwickeln, eine Substanz, die die Stärke der Shinobi hervorbringen konnte. Allerdings erfordert die Herstellung des machtvollsten Ninja-Kaugummis die stärkste Ninja-DNS. Und so kam es, dass das Ninjala-Turnier abgehalten wurde, um die mächtigsten aller Ninjas ausfindig zu machen…

Ninjala erscheint digital am 24. Juni für Nintendo Switch. Am 22. Juli erscheint in Japan ebenfalls eine physische Version des Spiels. Während Ninjala Free-to-play ist, können Spieler eine Story-Kampagne auch dazukaufen.

Bildmaterial: Ninjala, GungHo Online Entertainment