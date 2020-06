Ninjala präsentiert kostenpflichtigen Story-Modus im neuen Trailer

Mit zwei neuen Trailern bewirbt GungHo Online Entertainment die erste Season sowie den Storymodus von Ninjala. Der Free-to-Play-Titel wird am 24. Juni 2020 für Nintendo Switch erscheinen, die Japaner kommen erst einen Tag später in den Genuss von Ninjala. Hierzulande erscheint der Free-to-Play-Titel Ninjala nur digital, in Japan erscheint am 22. Juli sogar eine physische Version.

Auch wenn es sich um ein kostenloses Spiel handelt, so werdet ihr für den Erwerb des Storymodus zur Kasse gebeten. Dieser wird also nicht von Anfang an im Spiel integriert sein. Wie teuer die Erweiterung wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass die Entwickler die Story mit der Zeit als Service für die Spieler erweitern wollen.

Ein ganzes Franchise zu Ninjala

Die Geschichte von Ninjala wird im Stile von Comicbüchern erzählt. Ihr könnt Offline-Missionen erwarten, deren Belohnungen, wie beispielsweise Ninja-Medaillen, euch euren Charakter individualisieren und aufwerten lassen. Der Spielstil in den Missionen ist ein komplett anderer als der, den ihr aus den Multiplayer-Kämpfen kennen werdet.

Zu Ninjala soll es ebenso medienübergreifende Projekte wie 3D-Animes, Cartoons und Comics geben. CEO Kazuki Morishita ergänzte, dass ein Web-Anime im Cartoon Style die Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere näher beleuchten soll, die nicht im 3D-Anime vorkommen werden.

