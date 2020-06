One Piece: Neue Lebenszeichen von der Live-Action-Adaption von Netflix

In letzter Zeit wurde es wieder still um die Live-Action-Adaption von One Piece, nachdem diese von Netflix grünes Licht zur Produktion bekam. Nun bat allerdings das Entertainment-Magazin Syfy Wire den Produzenten Marty Adelstein, von den Tomorrow Studios, wo die Serie entstehen soll, zum Gespräch.

One Piece wird ein „richtig großes“ Projekt

Dieser gab Auskunft über den aktuellen Stand der Produktion, nach dem aktuell die Drehbücher für die (zunächst) angedachten zehn Episoden bereits fertiggestellt seien. Der Plan sei es gewesen, im Sommer 2020 mit den Dreharbeiten zu beginnen, doch die Auswirkungen der COVID-19-Situation habe hier zu Verzögerungen geführt. Nun werde „spätestens“ der September angepeilt.

Adelstein zeigt sich bezüglich der Produktion zudem sehr zuversichtlich, sowohl in Hinblick auf den Umfang, als auch der Qualität der Serie. Wie er erklärt, stünde das Team im engen Austausch mit Eiichiro Oda, dem Schöpfer der Vorlage, mit dem sie gemeinsam ein „richtig großes“ Projekt erdacht haben. Der Produzent zieht hier den Vergleich zu Snowpiercer, einer seiner letzten großen Serien-Produktionen, und deutet an, dass One Piece noch „eine Nummer größer“ werden soll.

Ob sich Adelsteins Enthusiasmus über die Größe der Serie dann auch in ihrer Qualität niederschlägt, müssen wir wohl selbst beurteilen, sobald sie auf Netflix erscheint. Wann das der Fall sein wird, steht noch nicht fest.

Die ersten Folgen von Cowboy Bebop stehen und machen „richtig Spaß“

Der Produzent äußerte sich ferner auch zur Live-Action-Adaption von Cowboy Bebop, welche ebenso in den Tomorrow Studios entsteht. Während bereits drei Folgen komplettiert seien, liefen bereits die Dreharbeiten zu diversen, weiteren Episoden, als sich John Cho, Darsteller der Hauptfigur Spike Spiegel, verletzte und die Dreharbeiten pausieren mussten. Die Auswirkungen um COVID-19 taten ihr übriges, wie wir bereits berichteten.

Auch bezüglich Cowboy Bebop zeigt sich Adelstein sehr euphorisch. Die ersten zwei Episoden, die er sich bereits ansehen konnte, haben „richtigen Spaß gemacht“. Der Produzent ist also schonmal begeistert von den aktuellen Projekten im eigenen Studio. Wir müssen wohl noch ein wenig länger warten, bis wir uns ein eigenes Bild von den Adaptionen machen dürfen, denn auch für Cowboy Bebop gibt es noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin.

via SyFy Wire, Bildmaterial: One Piece