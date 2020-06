Kingdom Hearts: Memory of Melody mit einer ersten Liste von Songs und neuem Material

Die Aufregung unter den Fans der langjährigen »Kingdom Hearts«-Serie war groß, als nach dem frühzeitigen Auftauchen eines Logos zu Beginn der Woche, die baldige Enthüllung eines weiteren Ablegers vermutet wurde. Recht hatten sie: Wenig später kündigte Square Enix tatsächlich mit Kingdom Hearts: Melody of Memory einen neuen Serien-Eintrag an, der sowohl für PlayStation 4, Xbox One als auch Nintendo Switch erscheinen soll.

Der entsprechende Ankündigungstrailer ließ Fans allerdings mit gemischten Gefühlen zurück. »Melody of Memory« ist ein Rhythmus-Action-Spiel, in dem SpielerInnen über 140 Musikstücke an der Seite von 20 bekannten Charakteren der Serie erleben können. Natürlich führt die musikalische Reise dabei durch allerhand ikonische Disney-Welten und lässt SpielerInnen beliebte Momente der Geschichte auf neue Weise durchleben.

Serientypisch enigmatisch deutete der Trailer ferner an, dass es nicht nur bei einer rhythmischen Auffrischung unserer Erinnerungen bleiben soll, sondern auch neue Einblicke in die verworrene Geschichte geboten werden. Davon könnt ihr euch ab sofort auch einen Eindruck in einer englischen Version der Trailer machen. Neben dem Ankündigungstrailer zu »Melody of Memory«, wurde nämlich auch eine englische Version des »Kingdom Hearts 2020«-Trailers verfügbar gemacht, der einen kleinen Ausblick darauf gibt, was wir noch im Laufe des Jahres von der Serie erwarten dürfen.

Kingdom Hearts: Melody of Memory erscheint noch dieses Jahr für PlayStation 4, Xbox One und Switch.

Nachfolgend die beiden (englischen) Trailer und eine Reihe von Screenshots zum Titel. Aufgrund des bisher gezeigten Materials hat Siliconera übrigens eine Liste der Songs aufgeschrieben, die man schon ausmachen konnte. Sie ist nicht offiziell – und natürlich nicht abschließend, schließlich soll sie am Ende über 140 Einträge lang sein.

“Arabian Dream”

“Busting Up on the Beach”

“Darkness of the Unknown”

“A Day in Agrabah”

“Go for It”

“Night of Fate”

“Rage Awakened –The Origin-“

“Roxas”

“To Our Surprise”

“Under the Sea”

Gibt es einen Song aus dem Franchise, den ihr unbedingt im Spiel haben möchtet?

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Kingdom Hearts: Melody of Memory, Square Enix / Disney