Sonntagsfrage: Was zeichnet einen guten Nebencharakter aus?

Sie können nerven, hilfreich mit der Umgebung interagieren oder einfach nur unbeteiligt in der Gegend herumstehen. Die Rede ist von Nebencharakteren in Videospielen. Je nach Videospiel werden sie für hilfreiche Unterstützungen gelobt oder es wird an der künstlichen Intelligenz der NPCs gezweifelt. Ein gutes Beispiel ist derzeit wieder mit The Last of Us Part II erschienen, in denen Nebencharaktere einen auch mal aus der Patsche helfen können.

Doch in The Last of Us scheinen die Nebencharaktere nicht nur intelligent zu sein, sondern besitzen oft eine spannende Geschichte und sind emotional in der Handlung verwickelt. Hin und wieder geht es sogar so weit, dass man nicht möchte, dass dieser Charakter stirbt oder generell etwas passiert. Man versucht alles mögliche, um den Charakter zu beschützen. Es gibt sogar Spiele, die explizit auf dem Verhältnis zum Nebencharakter aufbauen. Da fällt uns zum Beispiel gleich The Last Guardian ein.

Auf der anderen Seite gibt es die Nebencharaktere, die man bewusst am Lagerplatz zurücklässt oder gerne die Klippe herunterschubsen möchte. Sie stören in jeglicher Situation mit ihrer Art oder spielen sich zu oft in den Vordergrund. Wem graut es heute denn nicht, wenn der Ausruf „Hey, listen!“ wahrgenommen wird. Fast jeder dürfte sich etwas darunter vorstellen können. Da stellt man sich doch die Frage:

Was zeichnet einen guten Nebencharakter in einem Videospiel aus? Welcher Begleiter ist euch am meisten ans Herz gewachsen, welchen würden ihr am liebsten aus dem Gedächtnis streichen?



Diese Frage leiten wir in der heutigen Sonntagsfrage an euch weiter!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 13. Juni

Sonntagsfrage: Welche sind eure Games-Highlights aus der PS5-Präsentation? Kena: Bridge of the Spirits / 13.45% (16 votes)

Horizon Forbidden West / 10.92% (13 votes)

Project Athia / 9.24% (11 votes)

Die Enthüllung des Designs der PlayStation 5 / 8.40% (10 votes)

Demon’s Souls Remake / 7.56% (9 votes)

Stray / 6.72% (8 votes)

Ratchet & Clank: Rift Apart / 4.20% (5 votes)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales / 3.36% (4 votes)

Little Devil Inside / 3.36% (4 votes)

Resident Evil 8 / 3.36% (4 votes) Total votes: 119

Auch wenn es letzte Woche wieder einige technische Probleme gab, konnten einige UserInnen abstimmen. Es ging um die Highlights des PS5-Streams. Dabei stach vor allem kein Triple A-Spiel von Sony in den Vordergrund, sondern Kena: Bridge of the Spirits. Das Action-Adventure mit den knuffigen Lebewesen schien gut anzukommen. Doch bereits auf den zweiten Platz liegt der Nachfolger von Horizon Zero Dawn. Mit Forbidden West wird uns Aloy wieder einmal in eine atemberaubende Welt bringen. Platz 3 geht an Project Athia, von dem noch nicht allzu viel bekannt ist.