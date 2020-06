Auf ein Wort! New Pokémon Snap

Vor 20 Jahren sah die Welt noch anders aus. Ich besuchte die dritte Klasse, soziale Netzwerke wie Twitter gab es nicht und die Welt kannte bislang nur 151 Pokémon. Diese konnte ich mir – auch wenn ich noch jung war – sehr leicht merken und wenn ich zu meinem damaligen Freund fuhr, auch fotografieren. Mein Freund besaß im Gegensatz zu mir ein Nintendo 64 und Pokémon Snap. Nun, nach 20 Jahren, kündigte The Pokémon Company mit New Pokémon Snap einen Nachfolger für Nintendo Switch an. Das ich das zu meinen Lebzeiten noch erleben darf…

Das Bild richtig fokussieren und los!

Die Faszination hinter Pokémon Snap lässt sich für viele SpielerInnen nur schwer nachvollziehen. Als ProtagonistIn fahrt ihr eine lineare Strecke entlang und fotografiert Pokémon in ihrer natürlichen Umgebung. In der N64-Version bewertete Professor Eich anschließend eure Werke und in einer Sammlung konntet ihr euch eure besten Bilder immer wieder anschauen. Klingt relativ unspektakulär. Zudem bot die damalige Version nur 63 der insgesamt 151 Pokémon. Ich frage mich, ob sich die damaligen Fans auch so über die geringe Anzahl aufgeregt haben, wie nun zu Schwert und Schild? Falls ja, hat sie wahrscheinlich keiner wahrgenommen, weil es noch keine sozialen Netzwerke gab und es für das Spiel ausreichte.

Um jedoch auf meinen eigentlichen Punkt der Faszination zurückzukommen: Mit Snap hat man als SpielerIn die Pokémon anders erlebt als in der Hauptreihe. Pokémon verstecken sich nicht mehr im hohen Gras und tauchten zufällig auf, sondern bewegten sich frei und natürlich durch Flora und Fauna. Sie wirkten – für damalige Verhältnisse und aus der Sicht eines Kindes – real. Zudem konnte man sie mit Äpfeln oder Bällen abwerfen, um sie an noch coolere Orte zu locken und bessere Fotos zu schießen. Wie in einer Safari-Zone, nur in “echt“.

Aus heutiger Sicht würde ich es ein wenig mit Animal Crossing vergleichen. Es ist ein Spiel, bei dem ich mich einfach zurücklehnen kann, um Spaß an der natürlichen Umgebung und den dort lebenden Pokémon zu haben. Ich muss keine TrainerInnen und ArenaleiterInnen bekämpfen, um der Allerbeste zu sein. Obwohl es mich damals oft genug zum Wahnsinn gebracht hat, wenn ich ein Pokémon nicht aus dem richtigen Winkel fotografierte und ich dadurch wertvolle Punkte verschenkt habe. Gleiches galt für Bilder mit einer hohen Punktzahl, die jedoch aus persönlicher Sicht nicht an die Qualität herankamen, die ich gerne gehabt hätte.

Es musste halt das eine perfekte Foto werden. Und wenn ich dafür die Strecke fünf, sechs oder zehnmal fahren musste. Dabei wirkten die Umgebungen keinesfalls langweilig, weil ich fast immer etwas Neues, wie zum Beispiel weitere Pokémon oder geheime Orte entdeckte. Ich hoffe solche Elemente wird mir auch New Pokémon Snap bieten.

Mit New wird alles Neu?

Mittlerweile gibt es fast 900 Pokémon. Wie bei Schwert und Schild gehe ich davon aus, dass es nicht alle Pokémon in Snap schaffen werden. Schon damals schafften es nur knapp die Hälfte ins Spiel. Persönlich würde ich mich zumindest über eine solide Anzahl von 200 bis 250 Pokémon freuen, mit den Startern sowie legendären Pokémon und einigen Fanlieblingen. Der Trailer verspricht schon mal einiges an Abwechslung und schönen Pokémon-Kombinationen. So sieht man zum Beispiel wie ein Schiggy auf einem Lapras surft oder Pichu auf einem Chelterrar Schutz sucht.

Wenn die vorhandenen Pokémon so in Szene setzt, dass sie im Einklang mit der Natur leben, würde ich einige wahrscheinlich gar nicht vermissen. An dieser Stelle sollte wirklich niemand erwarten, dass es alle Pokémon ins Spiels schaffen, auch wenn Bandai Namco den Titel entwickelt. Mit Pokémon Tekken (DX) haben sie bereits bewiesen, dass sie mit der Marke anständig umgehen könnt.

Nach der Beschreibung von der offiziellen Seite dürfen sich Fans bereits über ein ähnliches Erlebnis wie damals freuen. Es wird unter anderem Strände-, Wüsten- und Dschungel-Umgebungen geben, die für mehr Abwechslungen sorgen. Meine Hoffnung wäre ein Unterwasser-Level, wo die Wasser-Pokémon komplett zur Geltung kommen könnten. Ich meine, wer würde denn nicht gerne ein Wailord in seiner kompletten Größe sehen, nicht nur so halb an der Wasseroberfläche.

Mehr als nur bloße Fotografie!

Irgendwie hoffe ich ebenfalls auf eine kleine Hintergrundgeschichte – sei sie auch noch so schwachsinnig. Vielleicht hat Professor Eich seine Datenbank mit allen Bildern gelöscht und braucht nun neue oder die 200 bis 250 Pokémon, die man fotografiert sterben bald aus. Diese müssen nun noch einmal bildlich festgehalten werden. Alles nicht sonderlich spektakulär, gibt SpielerIinnen jedoch eine Motivation zum Fotografieren. Wahrscheinlich wird es aber – wenn es überhaupt eine Geschichte geben wird – auf einen Wettbewerb hinauslaufen, bei dem der beste Fotograf gekürt werden soll. Naja, besser als Nichts.

Apropos Wettbewerb! Eine gewisse Online-Komponente sollte New Pokémon Snap auch bieten in der heutigen Zeit. Es bräuchte so etwas wie das Miiverse (falls das überhaupt noch jemand kennt), auf dem SpielerInnen ihre Fotos mit Freunden und Fans auf der ganzen Welt teilen und bewerten können. Deshalb bräuchte das Spiel auch genug Variationen für die Fotos. Nicht nur das eine Foto mit dem einem Pokémon in der einen bestimmten Position soll mir die maximale Punktzahl geben. Sonst sieht man auf den sozialen Netzwerken immer nur die gleichen Bilder. Ein wenig langweilig wäre das schon.

Dieselben Aspekte lassen sich ebenfalls auf das Gameplay übertragen. Lasst mich neben einer normalen Tastensteuerung mit der Bewegungssteuerung, der Gyro-Steuerung und von mir aus auch mit der Nintendo-Labo-Kamera Fotos machen. Je mehr Abwechslung es gibt, desto länger bleibt das Spielgefühl erhalten. Und wer weiß, vielleicht entstehen dadurch wunderschöne Bilder.

New Pokémon Snap: Mit Freude zur Fotografie!

Nach den miserablen Remakes von Rubin und Saphir war das Thema Pokémon für mich auf der Konsole eigentlich gegessen. Für mich wirkt jeder neue Teil nur noch wie das nächste Call of Duty, bei dem sich die Fangemeinde über Kleinigkeiten aufregt. Mit dieser Fortsetzung scheint Game Freak/The Pokémon Company allerdings mal auf einen kleinen Teil der Fangemeinde zu hören und bringt etwas, was sich Fans seit Jahren wünschen. Hoffentlich wird dieses Vertrauen nicht mit Füßen getreten!

