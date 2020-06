Genshin Impact: Letzte „Closed Beta“-Phase soll im Juli starten

Wie Entwickler miHoYo kürzlich bekanntgab, startet die letzte „Closed Beta“-Phase zu Genshin Impact schon im Juli 2020. Dabei sind PS4, PCs, als auch iOS- und Android-Systeme inbegriffen. Informationen zum genauen Datum sollen noch folgen.

Bislang war der Termin nur lose für das dritte Quartal 2020 kommuniziert worden. Spieler bekommen nun wohl schon eher die Chance, das Fantasy-Reich von Teyvat kennenzulernen. Wenn auch ihr Interesse an einer Berücksichtigung für die Closed Beta habt, könnt ihr euch über die offizielle Webseite des Titels für eine Teilnahme registrieren.

Genshin Impact ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das im Fantasy-Reich von Teyvat spielt. Es lockt mit einer lebendigen, frei erkundbaren Welt, mehreren, spielbaren Charakteren und einem Element-basierten Kampfsystem. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle einer mysteriösen Figur, bezeichnet als »The Traveller«, und begeben sich auf eine beschwerliche Reise. Das Ziel: die eigene Schwester (oder alternativ den eigenen Bruder) wiederfinden. Der lebhafte Begleiter Paimon steht den SpielerInnen dabei zur Seite.

Einen kleinen Einblick in die Welt von Teyvat erhascht ihr in diesem Trailer, während der Eröffnungsfilm bereits die Konflikte in Genshin Impact andeutet. Die Veröffentlichung von Genshin Impact ist für PlayStation 4, Nintendo Switch, PCs, iOS und Android, weltweit für 2020 geplant.

via Gematsu, Bildmaterial: Genshin Impact, MiHoYo