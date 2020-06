Visual Novel Aikagi 2 erscheint in Japan für PS4 und PS Vita

Publisher Entergram soll laut den Aufschaltungen von verschiedenen japanischen Einzelhändlern die von Azarashi Soft entwickelte romantische Visual Novel Aikagi 2 am 24. September 2020 in Japan für PlayStation 4 und Vita veröffentlichen. Der Preis liegt dabei bei 3080 Yen, jedoch soll auch eine Limited Edition für 7480 Yen erhältlich sein, welcher eine Soundtrack-CD und ein Wandteppich „Beach Date with Swimsuit Ayano Sumeragi“ im B2-Format beigelegt sind.

Ursprünglich erschien die Visual Novel im April 2019 für PCs in Japan, wobei es auch Veröffentlichungen in Indonesien und China gab. Über Pläne, das Spiel im Westen zu veröffentlichen, ist nichts bekannt.

Eine hoffnungslose Kindheitsfreundin

Es ist Frühling und der Anfang eines wundervollen Semesters für unseren Protagonisten. Zumindest scheint es so. Bis sein Klassenlehrer sich plötzlich bei ihm meldet und ihn darum bittet, bei seiner Kindheitsfreundin Sumeragi Ayano zuhause nachzuschauen, wieso diese die Schule nicht mehr besucht.

Besorgt um ihr Wohlergehen macht er sich auf und findet so heraus, dass seine Kindheitsfreundin eine hofflungslose NEET ist, welche durch das viele Zocken sogar vergessen hat, dass die Schule bereits begonnen hat. Nachdem sie von ihren Eltern und der Schule Rüffel bekommt, wird beschlossen, dass sie weiterhin alleine leben darf, wenn sie in den nächsten Prüfungen mindestens 90 Punkte erreicht und nicht mehr zu spät zur Schule kommt.

Auch wenn es ihre eigene Schuld ist, kann unser Protagonist nicht nur zusehen, sondern erklärt sich dazu bereit, ihr aus dieser Situation zu helfen, indem er sie täglich weckt und mit ihr zusammen lernt. So kommt es dazu, dass er mit ihr dafür zusammenzieht, was wohl zu der einen oder anderen romantischen Situation führen könnte…

via Gematsu, Bildmaterial: Aikagi 2, Entergram / Azarashi Soft