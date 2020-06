Final Fantasy VII Remake: Dynamisches Tifa-Theme für PS4 jetzt kostenlos verfügbar

Grund zur Freude für alle Fans der taffen Martial-Arts-Expertin da draußen. Square Enix und Sony veröffentlichten heute ein kostenloses, dynamisches PlayStation 4-Theme, welches die flinke Nahkämpferin Tifa Lockhart vor klarem Sternenhimmel zeigt. Ganz besonders an diesem Theme ist übrigens, dass sich Tifa sogar in den Vordergrund schiebt und damit Icons verdeckt. Nur gebührend, natürlich! Ihr könnt euch das in einer Videoaufnahme unten ansehen.

Es ist nicht das einzige PS4-Theme zum Final Fantasy VII Remake, wie ihr sicher wisst. Ein Design mit Cloud als Hauptdarsteller findet ihr ebenfalls im PSN, dafür müsst ihr aber einen aktiven PS-Plus-Account haben. Das Sephiroth-Theme bleibt noch immer Vorbestellern vorbehalten. Und das PS4-Theme mit dem ikonischen Gruppenbild auf der Brücke in Midgar gab es für Spieler der Demo.

Zuletzt berichteten wir darüber, dass Final Fantasy VII Remake überdurchschnittlich oft durchgespielt wurde. Wie sieht es bei euch aus – habt ihr das Remake bereits bezwungen?

via Push Square, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO