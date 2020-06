Milky Way Prince: The Vampire Star lässt euch Beziehung mit Borderline-Partner erleben

Publisher Santa Ragione haben Milky Way Prince: The Vampire Star angekündigt. Die Visual Novel beschäftigt sich mit Intimität, Idealisierung und missbräuchlichen Beziehungen. Das Spiel von Entwickler Lorenzo Redaelli soll im dritten Quartal 2020 für PCs über Steam und den Epic Game Store erhältlich sein. „Kurz danach“ soll der Titel auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch folgen.

Eine Geschichte über eine dysfunktionale Liebe

Milky Way Prince: The Vampire Star behandelt die teilweise autobiographische Geschichte des Autors Lorenzo Redaelli mit einem Partner, der an der Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankt ist. Redaelli beschreibt das Verlieben in einen Menschen mit Borderline als „das Eins-Werden mit einem binären Sternsystem“. Außerdem sei es das „Seltenste und Wertvollste im ganzen Universum, jedoch würde der Partner immer instabiler werden, je näher ihr beide euch kommt.“

Der Autor will euch so eine Beziehung so immersiv wie möglich erleben lassen und lässt so das Verhalten des Charakters, mit dem ihr interagiert, an eure Handlungen anpassen. Dies bedeutet, dass der Charakter beispielsweise „Wuttests“ oder „Liebes-Bombardierungen“ mit euch macht, oder Schuldgefühle in euch zu wecken versucht. Dabei sollen die verschiedenen Storylines von Variabeln wie „Interesse“ oder „Unterwürfigkeit“ beeinflusst werden.

Eine herausforderne und aufklärende Geschichte

In Milky Way Prince: The Vampire Star durchlebt ihr einen Sommer mit einer dysfunktionalen Liebe durch verschiedene Storylines, Twists, plötzliche Veränderungen und einer besonderen Spielemechanik, in der ihr einen Sinn auswählt, mit dem ihr mit eurem Freund interagieren wollt. Dabei lernt ihr seine Persönlichkeit und Vergangenheit kennen, was euch dazu bringen soll, alles zu hinterfragen.

Publisher Santa Ragione meinte dazu, dass sie „auf der Suche nach Titeln seien, welche die Spielenden herausfordern und aufklären sollen. Milky Way Prince passe perfekt in diese Kriteren.“ Ebenfalls hofft man, „dass auch andere Spieler so gefesselt seien von Redaellis Geschichte, wie sie selbst als sie das erste Mal ein Auge auf den Titel warfen.“

Demo zum Steam-Spielefestival

Im Steam-Spielefestival vom 9. bis 14. Juni 2020 soll eine Demo zum Titel erscheinen. Den dazu passenden Ankündigungstrailer könnt ihr euch unten ansehen.

via Gematsu, Bildmaterial: Milky Way Prince: The Vampire Star über Steam, Santa Ragione / Lorenzo Redaelli, Eyeguys