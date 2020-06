Neptunia Virtual Stars erscheint im nächsten Jahr auch im Westen

Das in Japan als VVVtunia bekannte Spiel wird im Westen im nächsten Jahr als Neptunia Virtual Stars für PlayStation 4 erscheinen. Dies gab Idea Factory bekannt. Auf die Neptunia-Marke im Titel des Hack-’n’-Slash-Spiels möchte man hierzulande offenbar also nicht verzichten. Zuletzt wurde das Spiel, welches von Compile Heart entwickelt wird, in Japan auf den 6. August verschoben.

Für die lokalisierte Version verspricht Idea Factory unter anderem englische und japanische Sprachoptionen sowie eine physische und digitale Veröffentlichung. Details dazu gibt es jedoch noch nicht. Neben einigen Bildern aus der lokalisierten Version gibt es aus Japan zudem eine aktuelle Hörprobe aus der Soundtrack-CD, welche der dortigen limitierten Edition beiliegt.

Ein Spin-off mit Idols

Bei Neptunia Virtual Stars handelt es sich um ein Spin-off zum 10. Geburtstag der Neptunia-Reihe und zum 25. Geburtstag von Compile Heart als Tochter von Idea Factory. Dieses steht unter dem Motto „Hyperdimension Neptunia x Virtual YouTuber“. Dabei verbünden sich die vier Göttinnen Neptune, Noire, Blanc und Vert mit der virtuellen Idol-Gruppe Mewtral, um die digitale Welt Virtualand zu retten. Auch VTuber kommen im Spiel vor, unter anderem Mi und Yu von Mewtral. Diese werden den Spieler beispielsweise im Kampf unterstützen oder mit Aufträgen versorgen.

Geschichte

Der Planet EMO steht der Bedrohung durch die Gruppe Anti gegenüber, welche Inhalte zerstört. Dadurch werden auch VTuber durch Anti gefangen. Die Göttin Fair, welche EMO beschützt, setzt deswegen auf Unterstützung aus einer anderen Dimension. So liegt es nun also an Neptune, Noire, Blanc und Vert sowie Mi und Yu, den Planeten EMO und die VTuber zu retten. Der Gruppe Anti gehören unter anderem Airpuu, Armor Golem, Fake Book und Suman Hohorn an.

Gameplay

Spielt man als die Neptunia-Göttinnen, gleicht das Spiel einem Third-Person-Shooter. Als VTuber kämpft man hingegen mit Schwert und Bogen in einem Kombo-basierten Action-System. In Echtzeit kann zwischen den Charakteren gewechselt werden. In Bosskämpfen soll sogar die Musik einen Einfluss auf das Geschehen haben.

Neptune und ihre Gefährten müssen außerdem Tanzeinlagen zur Musik aufführen, dabei können Kostüme und Accessoires gewählt werden. Zu den Ausrüstungsgegenständen gehören Kameras und Schusswaffen. Eine Art erweiterter Fotomodus stellen Videos der Charaktere dar.

Soundtrack-Hörprobe

via Gematsu, Bildmaterial: Neptunia Virtual Stars, Idea Factory / Compile Heart