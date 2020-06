Erste Episode von PokéToon lässt Zurrokex nach Bohnen jagen

Berichteten wir kürzlich noch über die Veröffentlichung der fünften Episode der Kurzanime-Reihe Pokémon: Zwilichtschwingen, gibt es nun gleich neuen Nachschub für Fans der Taschenmonster. So veröffentlichte der Youtube-Channel ポケモン Kids TV:Pokémon Kids TV einen animierten Kurzfilm mit dem Titel PokéToon: Chase The Beans, der die quirligen Pokémon Zurrokex und Mimigma in den Fokus rückt. Die Kurzfilm-Episode folgt dabei einem hungrigen Zurrokex, der eigentlich nur ein paar Pokemon-Bohnen verspeisen möchte. Das gestaltet sich aber komplizierter als gedacht, als ihm ein Mimigma das Leben schwer macht.

PokéToon besticht durch einen charmanten Retro-Look, der von alten Cartoons inspiriert ist und etwa an die Arbeiten der Fleischer-Brüder, oder jenen eines frühen Walt Disney erinnern. Dass dieser Stil auch heute noch zu begeistern weiß, bewies zuletzt das bockschwere Cuphead, dessen Verkaufszahlen durch die Decke gingen und von dem uns in Zukunft auch eine Serien-Umsetzung in Kooperation mit Netflix erwartet.

Während die erste PokéToon-Episode bislang ausschließlich auf Japanisch verfügbar ist, muss keine Sprachbarriere befürchtet werden. Der Cartoon kommt gänzlich ohne Dialog aus und kann entsprechend von jedem gleichermaßen genossen werden.

Nachfolgend die erste (spaßige) PokéToon-Episode:

via Siliconera, Bildmaterial: ポケモン Kids TV:Pokémon Kids TV, The Pokémon Company