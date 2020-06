Yomi wo Saku Hana: Korruption, ein düsteres Tokyo und ein gruseliger Dungeon

Fans von Yomi wo Saku Hana haben es seit der Ankündigung nicht leicht, denn die Veröffentlichung wurde in Japan durch Entwickler Experience abermals verschoben. Die erste Ankündigung erfolgte 2016 und damals sollte das Spiel nicht zum Genre Dungeon-Crawler gehören. Im Frühjahr 2017 dann wurde die erste geplante Veröffentlichung verschoben, zudem teilte der Entwickler mit, dass der Titel nun ein Dungeon-Crawler wird. Als Zeitraum für die Veröffentlichung wurde das Jahr 2018 genannt, dann das Frühjahr 2019 geplant.

Der aktuelle Stand ist, dass der Titel am 11. Juni für Xbox One erscheinen sollte, im kommenden Winter dann für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Wie die Verantwortlichen nun mitteilten, wird sich der Release der Xbox-One-Version allerdings ein weiteres Mal verschieben. Doch Interessierte können diesmal aufatmen: Der Release wird lediglich um einen Tag verschoben. Somit kann Yomi wo Saku Hana am 12. Juni in Japan für Xbox One rein digital erworben werden.

Der Dungeon in der Stadt

Yomi wo Saku Hana spielt in einem fiktiven Tokio zwischen den Jahren 1970 und 1989. Das Videospiel wird als zeitgenössische dunkle Fantasie beschrieben, die in einer Welt spielt, in der das Thema Korruption ein wichtiges Element ist. Es gibt Menschen, die in einem riesigen Dungeon arbeiten, der in Musashino, Tokio aufgetaucht ist und die Bezeichnung „The Labyrinth Structure“ trägt. Leute, die bereits Operation Abyss: New Tokyo Legacy, Generation Xth oder Cross Blood Labyrinth gespielt haben, sollten sich mit dieser Beschreibung eine bessere Vorstellung davon machen können.

Das Land will in dieser Geschichte die Tatsache verbergen, dass es ein großes Labyrinth gibt, in dem Monster hausen. Zu diesem Zweck droht die Regierung den Bewohnern und verfälscht sogar deren Erinnerungen. Es gibt einen Grund, wieso der Dungeon „The Labyrinth Structure“ im Vergleich zu den Spielen wie Demon Gaze und Stranger of Sword City einen Sprung in die Gegenwart gemacht hat. Um in das Verlies zu gelangen, muss man durch einen Konverter. Doch während des Transports geschehen merkwürdige Dinge. Menschen erfahren eine Veränderung und gelangen in einen unvollständigen Zustand, als ob man einen Glitch erlebt.

Als Spieler hat man die Aufsicht über die Menschen, welche im Dungeon arbeiten müssen. Um lebendig zu entkommen, gilt es gegen gefährliche Monster, die Yomi, anzutreten.

via Gematsu, Bildmaterial: Yomi wo Saku Hana, Experience