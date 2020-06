Death Come True: Full-Motion-Abenteuer erscheint weltweit am 25. Juni

Berichteten wir vor wenigen Tagen noch davon, dass mit Death Come True, das von Too Kyo Games entwickelte Full-Motion-Abenteuer am 25. Juni in Japan erscheint, gibt es nun auch Grund zur Freude für alle Spieler außerhalb von Japan. Wie Too Kyo Games kürzlich über den Nachrichtendienst Twitter bekanntgab, gilt das Veröffentlichungsdatum nicht nur für Japan, sondern weltweit.

Damit können sich auch westliche Spieler ab dem 25. Juni 2020 in das von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka erdachte Full-Motion-Abenteuer stürzen. Übrigens auch mit deutschen Texten, auch das bestätigte Too Kyo Games. Der nachfolgende Trailer bietet euch nochmal einen äußerst skurrilen Einblick in den Titel.

Death Come True erscheint weltweit am 25. Juni für Nintendo Switch, iOS und Android. Versionen für PlayStation 4 und PCs sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

via Twitter, Bildmaterial: Death Come True, Izanagi Games / Too Kyo Games