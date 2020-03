Ever Forward: Neues Spiel von Pathea Games angekündigt

Mit dem Puzzle-Adventure Ever Forward kündigte das Entwicklerstudio Pathea Games sein neustes Projekt an. Das Spiel soll im Mai dieses Jahres für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Bekannt sind die Macher unter anderem für Titel wie My Time at Portia.

Konfrontiere deine Verzweiflung

In Ever Forward schlüpft ihr in die Rolle des Mädchens Maya. Sie ist in einer Welt gefangen, die sich zwischen der Realität und der Fantasie befindet. Auf ihrer Entdeckungsreise durch diese Welt muss sie sich ihren Ängsten stellen, ihre Verzweiflung konfrontieren und ihre Erinnerungen hervorbringen, um die Rätsel dieser Welt zu entschlüsseln.

Um die vielen Rätsel zu lösen, ist die Intelligenz und Beobachtungsgabe der Spieler gefragt. Die Rätsel enthüllen die Geheimnisse rund um Mayas Vergangenheit. Es soll mehrere Wege geben, die Rätsel zu lösen, damit viele Denkweisen der Spieler berücksichtigt werden können. Die Entwickler saßen insgesamt drei Jahre an den Rätseln.

Um die Absurdität dieser Welt zu unterstreichen, verwendeten die Entwickler eine Mischung aus futuristischen Farben und Pastelltönen. Sammelt ihr in dieser Welt Gedächtnisfragmente ein, so könnt ihr neue Areale und somit weitere Rätsel erschließen. Dem Spieler werden dabei Mechaniken wie Teleportation oder Kontrolle über die Schwerkraft an die Hand gegeben.

via Gematsu, Bildmaterial: Ever Forward, Pathea Games