Der Beuteldachs ist zurück: Crash Bandicoot 4: It’s About Time soll für PS4 und Xbox One erscheinen

Nachdem zuletzt der PC-Port von Persona 4 Golden vor der angedachten Ankündigung enthüllt wurde, trifft es nun den nächsten Titel und Fans eines gewissen durchgedrehten Beuteldachses dürften sich freuen: Mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time steht uns wohl bald ein brandneues Abenteuer des charmanten Maskottchens ins Haus.

Eine Reise durch die Zeit

Dies ging aus einer verfrühten Veröffentlichung der Bewertung des Titels durch das Taiwan Digital Game Rating Committee hervor. Demnach erscheint Crash Bandicoot 4: It’s About Time für PlayStation 4 und Xbox One und wird vom Studio Toys for Bob entwickelt, welches bereits Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy und Spyro Reignited Trilogy verantwortete.

In den entsprechenden Einträgen findet sich auch eine kurze Beschreibung des Titels:

Crash erkundet in seiner Zeit, 1998, entspannt seine Insel, als er in einer Höhle eine mysteriöse Maske findet, Lani-Loli. Es handelt sich bei ihr um eine der Quantenmasken, die wohl auch mit Crashs langjährigem Begleiter Aku-Aku vertraut ist. Die Ereignisse überschlagen sich, ein Quantenriss entsteht und unsere Helden beschließen mutig in verschiedene Zeiten und Dimensionen zu reisen, um die Verantwortlichen hinter dem Chaos zu stellen.

Offizielle Ankündigung soll am 22. Juni stattfinden

Bevor dieser Eintrag an die Öffentlichkeit gelangte, war Publisher Activision bereits auf diverse Pressevertreter zugegangen und hatte ihnen ein 200-teiliges Puzzle mit einer Nachricht zukommen lassen: „Eine kleine Sache, um euch dabei zu helfen, die ZEIT totzuschlagen. Gezeichnet: Euer liebster Beuteldachs.“

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Activision die Ankündigung eines neuen Titels auf diese Weise befeuerte. Im Vorfeld zur Ankündigung von Spyro Reignited Trilogy etwa ließ das Unternehmen Pressevertretern ein violettes Ei mit der Nachricht „Da schlüpft bald was.“ zukommen und auch für die Enthüllung von Crash Team Racing ebneten sie auf ähnliche Weise den Weg.

Daniel Ahmad, Senior-Analyst bei Niko Partners und bekannter Branchen-Insider, ergänzte via Twitter ferner, dass Crash Bandicoot 4: It’s About Time beim Showcase des Summer Game Fest am 22. Juni offiziell angekündigt werden soll.

Klingt also ganz so, als sei es in trockenen Tüchern: Crash Bandicoot bekommt einen brandneuen Eintrag in die Hauptserie – Crash Bandicoot 3: Warped erschien seinerzeit im Jahr 1998.

Freut ihr euch auf das neue Abenteuer?

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, Activision / Vicarious Visions, Toys for Bob, Iron Galaxy