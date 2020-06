Earwig and the Witch: Studio Ghibli enthüllt neuen Film von Gorô Miyazaki

Ein weiterer Grund zur Freude für Fans des japanischen Traditionsstudios Ghibli. Bereits zum Jahresbeginn gab die renommierte Animationsschmiede bekannt, derzeit an zwei Filmen zu arbeiten. Während es sich bei dem einen bekanntlich um die Romanadaption How Do You Live? handelt, wurde nun das Geheimnis um den zweiten Titel enthüllt. Wie die Verantwortlichen des Studios bekanntgaben, laufen derzeit die Produktionsarbeiten an einer Anime-Adaption des Romans* Earwig and the Witch (jap.: »Aya to Mayo«) der Autorin Diana Wynne Jones.

Auf dem Regiestuhl nimmt Gorô Miyazaki Platz, der mit Die Chroniken von Erdsee und

Der Mohnblumenberg bereits zwei Filme für das Studio realisierte. Hayao Miyazaki, Ghibli-Urgestein und Vater von Gorô Miyazaki, zeichnet sich ferner für die Planung und Entwicklung der Adaption verantwortlich, während Studio-Mitgründer Toshio Suzuki als Produzent auftritt.

3DCG statt handgezeichneter Animation

Die Werke von Diana Wynne Jones sind dabei kein Neuland für das japanische Animationsstudio.

Mit Das wandelnde Schloss setzte das Team um Hayao Miyazaki 2004 bereits einen ihrer Romane um.

Mit »Earwig and the Witch« geht Ghibli nun aber nochmal neue Wege, denn entgegen der üblichen, traditionellen Arbeitsweise, entsteht der Film komplett in 3DCG. Schon im Winter dieses Jahres sollen sich japanische Zuschauer einen Eindruck dieses Experiments machen können – »Earwig and the Witch« wird dann nämlich im japanischen Fernsehen ausgestrahlt. Als internationaler Lizenzgeber tritt erneut das französische Unternehmen Wild Bunch auf. Weiterhin soll der Film Teil der diesjährigen Internationalen Filmfestspiele von Cannes sein.

Indes arbeitet Hayao Miyazaki weiter an der Fertigstellung seines Films »How Do You Live?«. Dieser setzt abermals auf handgezeichnete Animation, wodurch wir uns allerdings noch eine ganze Weile gedulden müssen, ehe wir in seinen Genuss kommen.

via Anime2You, Bildmaterial: Studio Ghibli Collage, Netflix / Studio Ghibli