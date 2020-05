Yu Suzuki glaubt an Shenmue 4 – aber es müsste ein breiteres Publikum ansprechen

Nicht wenige Meinungen zu Shenmue 3 besagen, dass es sich spielt wie ein viele Jahre altes Spiel. Und nicht wenige Meinungen sagen, dass genau das gut so ist. Shenmue-Fans wollten eine Fortsetzung von Shenmue und genau das ist Shenmue 3 geworden. Doch sollte es ein Shenmue 4 geben, so wird das wohl anders gelagert sein, wie Serienerfinder Yu Suzuki nun erklärte.

Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass Shenmue 3 nicht genug Leute erreichte. In der Launchwoche verkaufte es sich in Japan beispielsweise nur 18.000 Mal. Publisher Deep Silver nennt es ein „core niche“-Spiel, eben nicht für den Massenmarkt. Im Interview mit IGN Japan (übersetzt von VGC) sagt Suzuki nun, dass Shenmue 4 „ein breiteres Publikum“ ansprechen müsste, wenn es ein unabhängiger Entwickler wie Ys NET entwickeln würde.

Suzuki schaute sich bereits moderne Open-World-Spiele an

Der Entwicklerveteran hat sich nach eigenen Aussagen bereits zahlreiche andere Open-World-Games angesehen, um nach Verbesserungen für einen möglichen Nachfolger zu suchen. Und er glaube, er könnte einige Optimierungen vornehmen, ohne die Persönlichkeit von Shenmue herzuschenken.

„Mit Shenmue 3 habe ich ein Spiel für die Fans entwickelt. Aber wenn ich die Möglichkeit bekomme, Shenmue 4 zu entwickeln – und ich glaube ich werde es – dann weiß ich schon, wie ich [auch] Gelegenheitsspieler zufriedenstellen könnte. Ich möchte ein Spiel machen, das jeden zufriedenstellen kann“, so Suzuki.

Mit Shenmue 3 habe er nicht zwingend daran denken müssen, Geld zu verdienen. Wichtiger war es, die Stimmen der Fans zu hören. Doch er leite auch eine Firma und müsse darüber nachdenken, was sich verkauft, wenn er weitermachen wolle. Da denkt er wohl vor allem an moderne Features. Namentlich nennt Suzuki im Interview bereits Questmarker, Schnellreise-Systeme, Skipping-Funktionen und eine leichter zu verstehende Benutzeroberfläche. „Ich habe Ideen, wie wir das verbessern und [diese Verbesserungen] einbinden, ohne das Gefühl von Shenmue kaputt zu machen“, so Suzuki.

Was meint ihr, wie sich Shenmue entwickeln muss? Aber… welche Wahl hat Suzuki auch…?

