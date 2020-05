Sony feiert die Days of Play 2020 ab dem 25. Mai

Auch in diesem Jahr feiert Sony die Days of Play! Die verschiedensten Angebote, von Hardware- und Service-Deals bis hin zu preisreduzierten Exklusivtiteln, sind dabei vom 25. Mai bis zum 8. Juni gültig. Sony hebt unter anderem folgende Rabatte hervor, welche bei teilnehmenden Händlern verfügbar sein werden:

PlayStation VR Starter Pack: 199,99 Euro

PlayStation-Plus-Jahresmitgliedschaft: 41,99 Euro

PlayStation-Now-Mitgliedschaft: 41,99 Euro für 12 Monate / 19,99 Euro für 3 Monate

Software-Highlights: ab 14,99 Euro – Marvel’s Spider-Man, Days Gone, Death Stranding, PlayStation-Hits-Reihe (u. a. The Last of Us)

Danach ist aber noch nicht Schluss, denn vom 3. bis 17. Juni geht die Rabatt-Aktion im PlayStation Store weiter. Speziell dabei werden auch Angebote für PS-Plus- und PS-Now-Abonnements sein.

Keine E3, aber gefeiert wird trotzdem

Die Days of Play fallen normalerweise auf den E3-Zeitraum, in diesem Jahr ist aber alles anders. Dennoch plant Sony glaubwürdigen Meldungen zufolge, Anfang Juni PlayStation 5 näher vorzustellen. Ob das also tatsächlich vor dem 8. Juni sein wird? Sinn würde es auf jeden Fall machen.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony