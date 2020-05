Sonntagsfrage: Was muss euch PlayStation 5 für einen Kauf zum Launch bieten?

Am 4. Juni um 22:00 Uhr veranstaltet Sony eine ganz besondere digitale Präsentation. Nachdem die technischen Details bereits näher beleuchtet wurden, verkündet Sony eine Stunde lang Spiele, welche auf PlayStation 5 nach der Konsolenveröffentlichung und bis zu Weihnachten spielbar sein werden. Also im vielzitierten Launchzeitraum. Doch wie genau sollte dies aussehen?

Microsoft hatte bereits ein ähnliches Event und glänzte mit einigen großen Titeln, wie zum Beispiel Assassin’s Creed Valhalla. Wobei die Gameplayszenen recht kurz ausgefallen sind. Wenn man davon ausgeht, dass Sony aus solchen Fehlern lernt, könnte die eine Stunde so einiges zu bieten haben. Eventuell erwarten uns atemberaubende Szenen aus Fortsetzungen, die sich Fans noch gar nicht vorstellen können.

Aus diesem Grund stellen wir euch am heutigen Sonntag die Frage: Was muss euch „The Future of Gaming“ bieten, damit ihr die PlayStation 5 direkt zum Launch kauft? Natürlich wird Sony nicht das ganze Pulver verschießen und in den nächsten Wochen/Monaten noch mehr ankündigen. Dennoch wird es die erste große Präsentation der neuen Heimkonsole sein und die ganze Welt schaut zu. Da sind die Ambitionen und Erwartungen groß.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 24. Mai

Sonntagsfrage: Lieber eine bessere Framerate oder eine höhere Auflösung? Generell mehr FPS / 37.76% (37 votes)

Je nach Genre – Tendenz mehr FPS / 34.69% (34 votes)

Je nach Genre – Tendenz höhere Auflösung / 13.27% (13 votes)

Generell höhere Auflösung / 10.20% (10 votes)

Ich habe eine andere Meinung [Nennung in den Kommentaren] / 4.08% (4 votes) Total votes: 98

Ob ihr mehr Wert auf eine höhere Auflösung oder eine bessere Framerate legt, darum ging es letzte Woche. Der große Konsens freut sich mehr über eine bessere Framerate. Kumuliert man die beiden Antwortmöglichkeiten zur Framerate, spielen über zwei Drittel der User*innen lieber mit mehr FPS. Für einige User*innen reicht es jedoch auch einfach aus, wenn die Framerate einfach stabil läuft. Es müssen also nicht zwingend 60fps oder mehr sein.