Die neue Collector’s Edition zu Detroit: Become Human hat es preislich in sich

Nach der PC-exklusiven Veröffentlichung im Epic Games Store wird Detroit: Become Human nun auch bei Steam am 18. Juni 2020 nachgeliefert. Eine spielbare Demo findet ihr schon jetzt bei Steam. Entwickler Quantic Dream feiert dies über zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung für PlayStation 4 mit einer neuen Collector’s Edition, die es vor allem preislich in sich hat und wohl nur etwas für hartgesottene Fans ist.

Stolze 349,99 Euro kostet diese neue Sonderedition und das dürfte vor allem an der Kara-Figur liegen, die wohl für diesen Preis auf die entsprechende Qualität haben darf. Denn darüber hinaus sind die Inhalte eher gewöhnlicher Art. Neben der 27cm großen Figur mit beweglichen Greifern und einem LED-Sockel gibt es ein Ansteckerset und eine PVC-Karte mit dem PC-Steam-Code in Cyberlife-Optik.

Bildmaterial: Detroit: Become Human, Quantic Dream