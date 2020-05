Japanische Verkaufscharts: Animal Crossing weiter bei über 100.000 Einheiten pro Woche

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 18. bis zum 24. Mai 2020 kann Animal Crossing: New Horizons einmal mehr mit Leichtigkeit den Platz an der Sonne verteidigen. Noch einmal kommen über 100.000 Einheiten zusammen, allein physisch. Nur zur Einordnung: Das sind Zahlen, die ein Final Fantasy VII Remake in Deutschland in den Launchtagen erreicht. Animal Crossing hingegen ist in Japan – wie überall – schon zwei Monate erhältlich. Und steht nun bei über 4,5 Millionen physisch verkauften Einheiten.

In den Hardware-Charts kann Nintendo Switch wieder leicht zulegen. Nach nur 38.000 verkauften Einheiten letzte Woche klettert die Switch wieder auf über 52.000 Einheiten. Davon entfallen etwa 35.000 Einheiten auf das OG-Modell, hier fand also wieder ein Gewichtungswechsel statt. Zuvor war wochenlang Nintendo Switch Lite mehr verkauft worden, auch aufgrund der Lieferengpässe des Originalmodells.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) (¥5.980) – 102.553 / 4.582.670 (-21%)

02./02. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 11.746 / 917.041 (-47%)

03./05. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 10.144 / 3.427.383 (+26%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.974 / 2.955.429 (-13%)

05./08. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.107 / 1.393.109 (+1%)

06./03. [PS4] Final Fantasy VII Remake (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) – 5.902 / 914.239 (-47%)

07./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 5.892 / 3.703.810 (-18%)

08./07. [NSW] Dr. Kawashima for Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 5.678 / 234.735 (-14%)

09./11. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.830 / 1.451.093 (-11%)

10./13. [NSW] Pokemon Schwert & Schild (Pokemon Co.) (¥5.980) – 4.497 / 3.602.252 (+11%)

11./00. [PS4] Phantasy Star Online 2: Episode 6 – Deluxe (Sega) {2020.05.21} (¥4.990) – 4.258 / NEW

12./10. [PS4] Trials of Mana (Square Enix) {2020.04.24} (¥5.980) – 4.085 / 126.838 (-25%)

13./12. [NSW] Trials of Mana (Square Enix) {2020.04.24} (¥5.980) – 3.745 / 93.813 (-24%)

14./19. [PS4] Grand Theft Auto V: Premium (Take-Two) (¥3.500) – 3.041 / 54.226 (+3%)

15./16. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) (¥6.980) – 2.972 / 1.587.390 (-11%)

16./18. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 2.810 / 915.893 (-11%)

17./09. [NSW] Dragon Quest X: All in One Package Ver.1-5 (Square Enix) – 2.774 / 8.431

18./23. [PS4] The Last of Us Remastered [PlayStation Hits] (Sony) (¥1.990) – 2.634 / 75.856 (+29%)

19./17. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) (¥5.980) – 2.471 / 844.059 (-22%)

20./14. [PS4] Dragon Quest X: All in One Package Ver.1-5 (Square Enix) – 2.127 / 5.994

Die Hardware-Charts:

NSW – 52.557 (38.380)

PS4 – 3.771 (6.241)

3DS – 2.084 (1.028)

XB1 – 223 (32)

via ResetEra, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo