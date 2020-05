Physische Veröffentlichung von The Wonderful 101: Remastered verschoben

Platinum Games hat kurzfristig eine Verschiebung von The Wonderful 101: Remastered bekannt gegeben. Glücklicherweise betrifft dies nur die physische Veröffentlichung. Hintergrund sind natürlich die Auswirkungen rund um die Coronavirus-Pandemie und die damit einhergehenden logistischen Probleme.

Die digitale Veröffentlichung des Remaster ist weiterhin für den 22. Mai 2020 in Europa für PS4, Nintendo Switch und PC-Steam geplant. Die physische Veröffentlichung für PS4 und Switch verschiebt sich jedoch auf den 3. Juli 2020 in Europa.

The Wonderful 101: Remastered wurde medienwirksam mittels Kickstarter-Kampagne finanziert. Dass die eigentlich gar nicht notwendig war, räumte man bei Platinum Games auch ein. Die Entwicklung überwacht Hideki Kamiya als Director. Mit neuen Features soll das Spiel verfeinert werden. Insbesondere am User Interface will man arbeiten, Anpassungen an die neue Hardware galt es natürlich ebenfalls vorzunehmen.

via Platinum Games, Bildmaterial: The Wonderful 101: Remastered, Nighthawk Interactive / Platinum Games