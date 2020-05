Medienbericht: Pikmin 3 Deluxe soll für Nintendo Switch erscheinen

Die gute alte Nintendo Wii U hat so einige tolle Spiele hervorgebracht. Ja, wirklich. Damit diese nicht in Vergessenheit geraten, hat sich Nintendo dazu entschlossen, einige von diesen Spielen noch einmal für Switch zu veröffentlichen.

So haben bereits Mario Kart 8 und Pokémon Tekken eine Deluxe-Variante bekommen. Auch Donkey Kong Country: Tropical Freeze, New Super Mario Bros. U oder Captain Toad: Treasure Tracker wurden portiert. Laut einem Bericht von VentureBeat soll Pikmin 3 das nächste Spiel werden.

In seinem Bericht schreibt der Reporter Jeff Grubb, dass sich weitere Nintendo-Spiele in Entwicklung befinden [neben Paper Mario: The Origami King]. Dies seien zum einen die Remaster-Versionen der 3D-Marios – zu denen es bereits Gerüchte gibt – sowie Pikmin 3 Deluxe.

Zuvor waren bereits Gerüchte zum neuen Paper Mario aufgetaucht, welche sich nun bewahrheiteten. In diesen Fällen sprangen den ersten Meldungen jeweils andere Medien zur Seite, welche die Berichte mit eigenen Quellen bekräftigten. Das ist diesmal offenbar nicht der Fall, zumindest liest man bei den üblichen Verdächtigen keine Ergänzungen.

via Gematsu, Bildmaterial: Pikmin 3, Nintendo