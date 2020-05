Final Fantasy VII Remake: Neue Action-Plüschis für Cait Sith und Red XIII angekündigt

Ein Launch wie der von Final Fantasy VII Remake ist natürlich auch von allerhand neuem Merchandise begleitet. Figuren gehören zum Standardwerk von Herstellern. Auch für Final Fantasy VII Remake gab und gibt es da schon jetzt tolle Exemplare. Beispielsweise die neue „Play Arts KAI“-Serie mit den hochwertigen und beweglichen Figuren von Cloud, Tifa und Co. sowie den Bösewichten Sephiroth, Reno und Rude. Wer eher am Original hängt, bekommt die süßen Polygon-Figuren der Hauptcharaktere.

Wolle statt Plastik

Wer es eher kuschelig statt plastisch mag, hat nun auch bald eine Alternative. Square Enix veröffentlicht neue Action-Plüschtiere. Auch zu Final Fantasy VII gibt es natürlich längst welche. Die neuen Plüschtiere sind praktischerweise zwei Charakteren des Originals gewidmet, die sowohl im Remake als auch bei den bisherigen neuen Figuren eher kurz gekommen sind. Aber die viele Fans haben! Cait Sith und Red XIII namentlich.

Square Enix hebt die Beweglichkeit hervor, durch die man die Action-Puppen in unterschiedliche, bekannte Posen bringen kann. Außerdem wird die Fähigkeit, selbst zu stehen, hervorgehoben. Stark! Die Action-Plüschis könnten so auf Schreibtisch oder im Regal leben! Mit einer Größe von 29cm (Cait Sith, erscheint im September) und 22cm (Red XIII, erscheint im Juni) fallen die Action-Puppen recht imposant aus.

Lust auf Kuschelei bekommen? Hier sind einige Vorbestellmöglichkeiten:

Bildmaterial: (C) 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION: (C) 1997 YOSHITAKA AMANO