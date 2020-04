Final Fantasy VII Remake: Neue Play Arts Kai jetzt auch für Sephiroth, Reno und Rude

Wir hatten euch bereits die neuen Figuren der „Play Arts KAI“-Serie zum Final Fantasy VII Remake vorgestellt. Es handelte sich dabei um Cloud, Aerith, Tifa und Barret. Also die im Remake (bisher) spielbaren Charaktere. Red XIII blieb da außen vor, ebenso wie andere Figuren. Nämlich die nicht weniger beliebten und legendären Bösewichte! Den Anfang machen nun Sephiroth sowie die Turks Reno und Rude, die Square Enix nun im hauseigenen e-Store vorgestellt hat.

Sowohl Play-Asia als auch Amazon Japan nehmen bereits Vorbestellungen entgegen. Bei Amazon Japan bekommt ihr derzeit 20% Rabatt, braucht aber eine Kreditkarte. Bei Play-Asia könnt ihr mit PayPal bezahlen.

Reno wird im Dezember 2020 als erster des Bösewichten-Trios veröffentlicht Danach folgt Rude im Januar 2021 bevor Sephiroth im Februar 2021 den vorläufigen krönenden Abschluss bildet. Die Figuren kosten die üblich teuren 16.280 Yen, also umgerechnet etwa 140 Euro. Dafür sind sie ziemlich groß und kommen mit mehreren wechselbaren Teilen. So kann man sie in unterschiedlichsten Posen und Darstellungen aufbauen.

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix