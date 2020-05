Final Fantasy VII Remake: Den neuen Soundtrack könnt ihr jetzt auch digital kaufen

Seit dieser Wohe ist der neue Original Soundtrack zu Final Fantasy VII Remake erhältlich. Der offizielle Soundtrack bietet sieben CDs, die limitierte ~Special Edition Version~ noch eine achte Bonus-CD, die Musik vom neuen Jukebox-Feature des Remakes beinhaltet. Das Video weiter unten gibt einige Hörproben, untermalt natürlich mit Spielszenen. Ihr seht aber auch Aufnahmen des neuen Themes „Hollow“ von Nobuo Uematsu aus dem Tonstudio.

Die ~Special Edition Version~ des offiziellen Soundtracks konnte man im Square Enix Store vorbestellen, sie ist aber natürlich lange ausverkauft. Die normale Version des Soundtracks führt der europäische Store aus irgendwelchen Gründen nicht. Es handelte sich dabei aber ohnehin um den japanischen Import, den ihr bei Amazon Japan auch selbst vornehmen könnt.

Übrigens, auch eine Variante des Soundtracks auf Vinyl gibt es*.

Soundtrack ist jetzt auch digital erhältlich

Für alle, die keinen Wert auf die CDs legen, gibt es den neuen Original Soundtrack nun auch digital und vor allem deutlich günstiger. Bei Amazon Deutschland könnt ihr bequem das MP3-Album, bestehend aus allen 7 CDs herunterladen oder auch Einzeltracks kaufen.

Auf diesem Wege kommt ihr gegen etwa 28 Euro in den Genuss aller Tracks. Leider ist die Bonus-CD der ~Special Edition Version~ hier nicht mit dabei. Auf der Amazon-Produktseite* gibt es auch zahlreiche Hörproben!

