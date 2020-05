Dragon Quest: The Adventure of Dai wird am 27. Mai konkreter vorgestellt

Schon im Dezember hatte Square Enix ein neues Dragon-Quest-Abenteuer angekündigt, das auf dem Manga Dragon Quest: The Adventure of Dai basieren soll. Der Manga wurde von 1989 bis 1996 in der Weekly Shonen Jump gedruckt und basiert wiederum auf dem allerersten Dragon Quest. Der Sammelband der Ursprungsgeschichte wurde über 47 Millionen Mal verkauft und wie populär die Videospielreihe Dragon Quest in Japan ist, bedarf hier keinen weiteren Ausführungen. Ein durchaus interessantes Projekt also!

Zu dem es bis dato aber keine weiteren Details gab. Das wird sich nun bald ändern. In einem Livestream der japanischen V-Jump soll das Projekt am 27. Mai 2020 um 20 Uhr japanischer Zeit erstmals präsentiert werden. Ihr könnt euch die Präsentation um 13 Uhr deutscher Zeit direkt mit dem untenstehenden, eingebundenen YouTube-Video ansehen.

Neuer Anime von Toei Animation ebenfalls in Produktion

Die Veröffentlichung des Videospiels wird auch von einem neuen Anime begleitet – oder umgekehrt? Jedenfalls wird dieser Anime bei Toei Animation produziert und einen ersten Teaser-Trailer dazu findet ihr ebenfalls unten. Der Anime soll im Herbst in Japan an den Start gehen und wird ebenfalls Teil des Livestreams sein.

Der Livestream am 27. Mai

Der Teaser-Trailer zum neuen Anime

