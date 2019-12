Square Enix kündigt Videospiel basierend auf Dragon Quest: The Adventure of Dai an

Square Enix hat ein neues „Spiele-Projekt“ zu Dragon Quest angekündigt. Das neue Spiel soll auf dem Manga Dragon Quest: The Adventure of Dai basieren, der von 1989 bis 1996 in der Weekly Shonen Jump gedruckt wurde. Der Manga wurde später auch in Sammelbänden veröffentlicht und verkaufte sich 47 Millionen Mal. Die Veröffentlichung des Videospiels wird zudem mit einem neuen Anime begleitet, der 2020 an den Start gehen soll und von Toei Animation produziert wird.

Ein durchaus ambitioniertes Projekt also, bedenkt man, dass The Adventure of Dai auf dem ersten Dragon-Quest-Spiel basiert und wie beliebt die Reihe in Japan ist. Das Videospiel soll von Square Enix selbst entwickelt werden, an der Spitze steht Producer Ryutaro Ichimura.

Eine Plattform wurde bisher nicht angekündigt. Auf die Frage, ob es sich um eine App handelt, fragte Yuji Horii Producer Ichimura, ob man die Hardware schon verraten könne. Die Antwort bringt keinen Aufschluss:

„Once you say hardware and such, it’s basically given away… Whether it’s an app or what hardware it’s on really shouldn’t be brought up.“

Zu große Hoffnungen auf ein Konsolenspiel solltet ihr euch aber unserer Einschätzung nach nicht machen. Nach dem durchaus großen Erfolg von Dragon Quest XI auch im Westen wird Square Enix das nächste größere Konsolenprojekt der Reihe vermutlich eher nicht auf einem mehr als 20 Jahre alten, exklusiv in Japan veröffentlichten Manga (lediglich eine französische Übersetzung gab es) basieren lassen. Oder doch? Lassen wir uns überraschen.

Nachfolgend ein Teaser-Trailer zum Anime.

