Neuer Temptation-Trailer zu Catherine: Full Body für Nintendo Switch

Gar nicht mehr so lange, dann könnt ihr gemeinsam mit dem von Phobien geplagten Vincent versuchen, dessen Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Auch unterwegs! Catherine: Full Body erscheint am 7. Juli 2020 hierzulande und Atlus hat heute einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Außerdem nutzte man die Gelegenheit, um die drei neuen Stimmen im Spiel auch dem westlichen Publikum vorzustellen. In Japan geschah dies schon vor einiger Zeit mit drei Videos. Die Nintendo-Switch-Version erhält neue Voice-Optionen mit bekannten Synchronsprechern aus der Persona-Reihe:

Kana Hanazawa, bekannt durch die Rolle der Marie in Persona 4 Golden, übernimmt die Sprechrolle der Healing Flower. Ihre sanfte Stimme wird Spieler verzaubern. Ayana Taketatsu spricht die Rolle der Saucy Kouhai. Ayana ist so manchen JRPG-Fan dank der Synchronisation von Labrys in Persona 4 Arena ein Name. Marina Inoue spricht die Intelligent Beauty. Sie ist bekannt durch die weibliche Protagonisten-Rolle aus Persona 3 Portable-Version.