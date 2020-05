Deutsche Verkaufscharts: Trials of Mana schnappt sich gute Platzierungen

Remakes boomen. Nicht erst seit dem Resident Evil 3 Remake und Final Fantasy VII Remake, die zuletzt in den deutschen PS4-Charts Spitzenpositionen erreichten. Auch in der aktuellen Verkaufswoche gelingt es einem Remake, in den deutschen Handelscharts auf sich aufmerksam zu machen. Dabei ist die Originalvorlage von Trials of Mana keineswegs so populär wie die eingangs erwähnten Games.

Es ist ein Remake des jahrelang nie lokalisierten Seiken Densetsu 3. Der Einstieg in den deutschen PS4-Charts auf Rang 2 ist also aller Ehren wert. Davor landet die GTA V Premium Edition. Vorwochensieger Call of Duty: Modern Warfare rutscht auf den dritten Platz ab.

In den deutschen Xbox-One-Handelscharts kann Call of Duty noch einmal die Spitze verteidigen, diesmal vor Doom Eternal, das wieder etwas raufrutscht. In den PC-Charts stranden die Sims mit ihrer vierten Auflage wieder auf eins, gefolgt von Anno 1800, das in dieser Woche den Deutschen Computerspielpreis für das beste deutsche Spiel abräumte.

In den Nintendo-Switch-Charts landet Trials of Mana, das wir in dieser Woche natürlich auch getestet haben, ebenfalls weit oben, aber es reicht nur für Platz 4. An Animal Crossing: New Horizons, Ring Fit Adventure und Mario Kart 8 Deluxe war kein Vorbeikommen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Trials of Mana, Square Enix