Xbox Game Pass im April mit NieR: Automata und Mistover

Microsoft hat die aktuellen Neuzugänge für den Xbox Game Pass vorgestellt. Im April erwarten Xbox-Spieler und PC-Spieler wieder eine Reihe neuer Titel. Ab sofort ist zum Beispiel NieR: Automata im Rahmen des Xbox Game Pass ohne weitere Kosten spielbar.

NieR: Automata kann man durchaus mal gespielt haben, heißt es weitläufig. Und wenn ihr das getan habt, dürft ihr euch auf das Remaster des Erstlings freuen. Square Enix kündigte kürzlich „NieR Replicant ver.1.22474487139…“ für PS4, Xbox One und PCs an.

Demnächst im Xbox Game Pass für Konsole:



NieR: Automata BECOME AS GODS Edition – Jetzt verfügbar!

Totally Reliable Delivery Service (ID@Xbox) – Jetzt verfügbar!

Alvastia Chronicles (ID@Xbox) – Ab 9. April!

Journey to the Savage Planet – Ab 9. April!

Demnächst im Xbox Game Pass für PC:

Overcooked! 2 (ID@Xbox) – Jetzt verfügbar!

Football Manager 2020 – Schon bald verfügbar!

Alvastia Chronicles (ID@Xbox) – Schon bald verfügbar!

Mistover (ID@Xbox) – Schon bald verfügbar!

Stranger Things 3: Das Spiel (ID@Xbox) – Schon bald verfügbar!

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. April

Am 15. April verlassen folgende Titel den Xbox Game Pass. Wer ein Spiel dauerhaft im Katalog haben will, erhält als Xbox-Game-Pass-Mitglied 20 Prozent Rabatt – und zwar so lange, wie die Spiele noch im Game Pass verfügbar sind.