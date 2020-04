Animal Crossing: Welches dieser „All Star“-Kuscheltiere ist nicht süß?

Pünktlich zum Hype rund um Animal Crossing: New Horizons gibt es natürlich auch jede Menge neues Merchandise zur knuddeligen Simulation. Ein ganze Sammlung an süßen Kuscheltieren von Hersteller San-ei Boeki ist gerade neu in Japan erschienen. Ganz am Rande: Der offizielle Twitter-Account von San-ei Boeki ist ein Kuscheltierparadies für Videospielfans.

Die lizenzierten Tierchen zu Animal Crossing gibt es in Form von Tom Nook, Resetti, Melinda, KK Slider und vielen anderen. Eine echte All-Star-Sammlung also und genau unter diesem Titel wurde die neue Kuscheltiersammlung auch veröffentlicht. Bei Play-Asia* bekommt ihr sie für etwa 13,50 Euro pro Nase. Bei Amazon Japan* kosten sie 1.650 Yen, also etwa 14 Euro. Hinzu kommen natürlich jeweils Versandkosten und Einfuhrsteuer.

Wie gefallen sie euch? Sind sie süß oder sind sie süß?

Marktforscher GfK Entertainment krönte die kunterbunte Lebensimulation Animal Crossing: New Horizons kürzlich zum Hit-Spiel des ersten Quartals in Deutschland. In den Konsolen-übergreifenden Charts wurde das Spiel am meisten physisch verkauft.

Bildmaterial: San-ei Boeki, Animal Crossing