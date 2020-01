PS Plus zum Jahresbeginn mit Uncharted: The Nathan Drake Collection und Goat Simulator

Das neue Jahr beginnt für Abonnenten von PlayStation Plus mehr als erfreulich, denn streng genommen können Interessierte ab dem 7. Januar vier statt wie bisher üblich zwei Spiele umsonst ergattern. Denn mit Uncharted: The Nathan Drake Collection erwarten Spieler gleich drei Titel in einer Kollektion.

Die Collection enthält nämlich die Singleplayer-Kampagnen von Uncharted: Drake’s Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves und Uncharted 3: Drake’s Deception. Hinzu gesellt sich der abgedrehte Goat Simulator. Das Angebot gilt bis zum 2. Februar 2020.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Begleite Nathan Drake auf seiner gefährlichen Reise um die ganze Welt, von seinen bescheidenen Anfängen bis zu den unglaublichen Entdeckungen. Begegne unvergesslichen Charakteren, während Drake im Wettkampf mit gnadenlosen Gegnern sein Leben und seine Freundschaften aufs Spiel setzt, um unvorstellbare Schätze zu entdecken.

Goat Simulator

Wie der Name schon sagt. Schleudere eine makellos gerenderte Ziege mit extrem genauer Physik auf alle Arten von Objekten. Es ist das ultimative Ziegensimulationserlebnis.

