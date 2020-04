Nintendo räumt unerlaubten Zugriff auf bestimmte Nintendo-Accounts ein

Schon seit Tagen gibt es Medienberichte über möglicherweise gehackte Nintendo-Accounts. Nintendo hatte daraufhin zunächst und ohne Kontext per soziale Medien dazu aufgerufen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Gestern nun hat Nintendo die Berichte offiziell eingeräumt und Untersuchungen angekündigt.

Als aktive Gegenmaßnahme hat man den Login zum Nintendo-Account per Nintendo Network ID unterbunden. Das ist also ab sofort nicht mehr möglich. Die Sicherheitslücke bestand also ganz offensichtlich dort. Es habe „unerlaubten Zugriff auf bestimmte Nintendo-Accounts“ gegeben, so Nintendo in der Stellungnahme. Allerdings: „Derzeit gibt es jedoch keine Hinweise auf einen unerlaubten Zugriff auf die Datenbanken, Server oder Services von Nintendo.“

Die Untersuchungen laufen und bis dahin solltet ihr besser euer Passwort wechseln und auf jeden Fall – wie überall, wo es möglich ist – die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Die Anmeldung ist dann umständlich, aber um ein Vielfaches sicherer. Nintendo will in Kürze die betroffenen Nutzer direkt kontaktieren. Auf dieser Website findet ihr weitere Hilfestellungen und Links.

Bildmaterial: Nintendo