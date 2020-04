Erstes Gameplay zu Root Film

Kadokawa Games hat das erste Gameplay-Material zur Mystery-Visual-Novel Root Film veröffentlicht. Und dann zeigt man mal eben gleich die erste gesamte Spielstunde am Stück! Präsentiert wird das Spiel von Miyu Kubota und Yuu Serizawa, den japanischen Synchronsprecherinnen der Charaktere Hitoha Amakata und Aine Magari. Es ist durchaus üblich, dass die Synchronsprecher in Japan solche Promo-Rollen übernehmen und in Livestreams ihre Games anspielen.

Kadokawa hatte kürzlich erst die Veröffentlichung von Root Film in Japan vom 23. April 2020 auf den 30. Juli 2020 verschoben. Eine Veröffentlichung im Westen durch PQube Games ist bereits bestätigt. Zum jetzigen Zeitpunkt steht für diese jedoch noch kein Erscheinungsdatum fest.

Die Handlung von Root Film

Der junge engagierte Filmemacher Rintarou Yagumi ist in ein neues TV-Projekt involviert. Hierbei handelt es sich um ein Mystery-Drama, welches in Shimane spielen und gleichzeitig den Tourismus für die Präfektur ankurbeln soll. Der Pilotfilm liegt bereits zehn Jahre zurück. Das Projekt wurde damals leider aus unbekannten Gründen auf Eis gelegt. Nun gibt es aber anscheinend Pläne das Projekt wieder neu aufzurollen.

Im Kern der Produktion stehen drei Filmemacher, die miteinander im Wettbewerb stehen. Jeder filmt darüber hinaus mit einer anderen Darstellerin. Yagumi ist aufgeregt, als er erfährt, dass es sich bei den anderen beiden Regisseuren um anerkannte Berühmtheiten handelt. Während Yagumi und sein Team sich aufmachen um nach einem geeigneten Drehort Ausschau zu halten, geschieht an ihrem Ziel jedoch ein Mord.

Bonus-DVD in der japanischen Erstauflage

Die Erstauflage von Root Film wird eine exklusive Bonus-DVD besitzen. Diese beinhaltet das i☆Ris-Konzert vom „Kadokawa Games Grand Festival 2019“ und ein Behind-the-Scenes-Video während der Aufnahme des Intro-Songs von Root Film. Besagte Erstauflage könnt ihr euch bei Amazon Japan* oder Play-Asia* sichern.

