Drums und Vinyl in der Collector’s Edition zu No Straight Roads

Das Rhythmus-Game verschlägt euch nach Vinyl City. Na klar ist in der Collector’s Edition zu No Straight Roads eine Vinyl enthalten. Und Drumsticks! Und neben dem Spiel auch noch ein 64-seitiges Artbook und eine passende Verpackung. Ganz gute Aussichten für 69,99 Euro.

Übrigens, No Straight Roads ist das erste Spiel der neuen Entwicklerschmiede Metronomik. Gegründet wurde sie vom ehemaligen Lead-Game-Designer Wan Hazmer, den ihr von Final Fantasy XV kennt.

Ab sofort könnt ihr euch diese Collector’s Edition bei Amazon vorbestellen*.

No Straight Roads ist ein Action-Spiel, welches Musik und Sound als Herzstück des Gameplays präsentiert. Der Spieler schlüpft in die Rollen von Mayday und Zuke, zwei Mitgliedern der Indie-Rock-Band Bunk Bed Junction. Er behauptet sich im Spiel gegen die Mega-Kooperation NSR, welche die Kontrolle über Vinyl City ergriffen und alle Musikarten außer EDM verbannt hat. Der Spieler erforscht die spannenden Stadtteile Vinyl Citys und wandelt mit der Kraft der Musik Objekte in Waffen, stellt sich kolossalen Bosskämpfen und verändert die Welt.