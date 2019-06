No Straight Roads: Ex-Lead-Designer von Final Fantasy XV kündigt Musik-Action-Game an

Bildmaterial: No Straight Roads, Metronomik / Sold Out

Einigen von euch dürfte Wan Hazmer noch ein Begriff sein. Der ehemalige Lead-Game-Designer von Final Fantasy XV machte einst mit seinem privaten Blog auf sich aufmerksam, wo er interessante Details aus der Entwicklung des Spiels veröffentlichte. Der sympathische Wan Hazmer kam gut an bei den Fans.

Inzwischen hat Wan Hazmer gemeinsam mit Daim Dziauddin (Concept Artist von Street Fighter V) mit Metronomik sein eigenes Studio in Malaysia gegründet, das mit No Straight Roads an seinem ersten Spiel arbeitet. Genau genommen ist das Spiel schon eine ganze Weile für PS4 und PCs angekündigt. Nun hat man mit Publisher Sold Out aber auch einen starken Partner an der Seite, der für das Veröffentlichungsjahr 2020 eine Handelsversion für PlayStation 4 verspricht.

„Die Zusammenarbeit mit Sold Out gab uns die Chance, bei No Straight Roads die Lautstärke auf 11 zu drehen. Wir freuen uns nun auch eine Version zum Anfassen anbieten zu können“, äußert sich Wan Hazmar. „Die Veröffentlichung auf 2020 zu schieben war keine leichte Entscheidung, aber die zusätzliche Zeit lässt uns genug Spielraum No Straight Roads exakt nach unseren Vorstellungen zu gestalten, während wir den Werten unseres Studios treu bleiben und unseren Mitarbeitern weiterhin ein freundliches und gesundes Arbeitsumfeld bieten. Wir sind sehr stolz auf das Team und was wir bisher erreicht haben. Wir können es kaum erwarten, Vinyl City Leben einzuhauchen!“

No Straight Roads ist ein Action-Spiel, welches Musik und Sound als Herzstück des Gameplays präsentiert. Der Spieler schlüpft in die Rollen von Mayday und Zuke, zwei Mitgliedern der Indie-Rock-Band Bunk Bed Junction. Er behauptet sich im Spiel gegen die Mega-Kooperation NSR, welche die Kontrolle über Vinyl City ergriffen und alle Musikarten außer EDM verbannt hat. Der Spieler erforscht die spannenden Stadtteile Vinyl Citys und wandelt mit der Kraft der Musik Objekt in Waffen, stellt sich kolossalen Bosskämpfen und verändert die Welt.

Ein älterer Trailer zu No Straight Roads:

via PR