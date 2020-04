Am 28. April erwacht eine neue Kraft in Dragon Ball Z: Kakarot

Bandai Namco hat den Veröffentlichungstermin für den ersten DLC „Eine neue Kraft erwacht – Teil 1“ zu Dragon Ball Z: Kakarot bekannt gegeben. Am 28. April werden die neuen Inhalte zur Verfügung stehen. Mit dem Paket können Spieler*innen die Super-Saiyajin-Gott-Transformation für Son-Goku und Vegeta freischalten und in der Hauptstory benutzen.

Beerus ist in dieser Bosskampf-Episode der Hauptgegner und Vegeta und Son-Goku müssen zusammen kämpfen, um ihn in die Knie zu zwingen. Mit Level 250 ist Beerus ein ernstzunehmender Gegner, vor allem, weil in diesem Kampf nicht alle Items benutzt werden können.

Durchaus nicht gewöhnlich: Den DLC könnt ihr nicht separat kaufen. Er ist im Rahmen des Season-Pass quasi zeitexklusiv, wenn man so will. Erst, wenn später in diesem Jahr Teil 2 des DLCs erscheint, wird man Teil 1 gemeinsam mit Teil 2 kaufen können. Dragon Ball Z: Kakarot ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich und hat sich weltweit bisher über 2 Millionen Mal verkauft.

via PR, Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco / CyberConnect2