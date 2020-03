Dragon Ball Z: Kakarot inzwischen bereits zwei Millionen Mal verkauft

Bandai Namco hat stolz bei Twitter verkündet, dass sich Dragon Ball Z: Kakarot bisher weltweit bereits zwei Millionen Mal verkauft hat. Auch in Deutschland lief es recht gut, auch wenn es dafür keine konkreten Zahlen gibt. Unseren Test zum Spiel findet ihr hier.

Das von CyberConnect2 entwickelte Spiel erschien weltweit am 16. und 17. Januar 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Hierzulande erschienen die Versionen für PS4 und Xbox One physisch, bei Amazon könnt ihr sie finden*. Die Collector’s Edition bei Amazon* ist für Xbox One noch verfügbar.

Der ältere Launchtrailer

Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco / CyberConnect2