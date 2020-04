Granblue Fantasy: Versus steigert die Verkaufszahlen auf 350.000 Einheiten

Der japanische Publisher Cygames hat neue Verkaufszahlen für Granblue Fantasy: Versus genannt. So konnte das Fighting-Game weltweit bisher 350.000 Mal physisch ausgeliefert oder digital verkauft werden. Zum Vergleich: Die PlayStation-4-Version in Asien verkaufte sich zum Start 150.000 Mal, durch die Veröffentlichung im Westen und die Steam-Version konnte diese Zahl also in etwa verdoppelt werden.

DLC-Fahrplan zu Granblue Fantasy: Versus

Beelzebub (Character Pass 1, einzeln kaufbar und freischaltbar – erhältlich)

Narmaya (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Soriz (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Djeeta (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Zooey (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – 28. April)

Belial (Character Pass 2 – Herbst 2020)

+ fünf weitere Charaktere im Character Pass 2

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 und PCs bietet. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus ist seit dem 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich, seit dem 3. März 2020 auch in Nordamerika. Bei uns erschien der Fighter durch Marvelous Europe für PS4 am 27. März 2020, unter anderem mit deutschen Texten. Bei Steam ist Granblue Fantasy: Versus hingegen schon seit dem 13. März verfügbar. Unseren Test findet ihr hier.

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works