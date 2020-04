Nintendo veröffentlicht „My Nintendo“-App mit vielen nützlichen Funktionen

Nintendo hat eine neue App für den Service My Nintendo veröffentlicht, die getrennt von der App Nintendo Switch Online funktioniert, bisher aber nur in Japan erhältlich ist und auch nur mit japanischen My-Nintendo-Accounts gekoppelt werden kann. Die neue „My Nintendo“-App ist kostenlos und bietet neben Neuigkeiten rund um Software und Merchandise auch die Möglichkeit, bestimmten Themen zu „folgen“ und so immer auf dem Laufenden zu sein. Ihr könnt Wunschlisten erstellen und via QR-Codes auch Live-Events von Nintendo Tokyo verfolgen.

Natürlich bietet die App auch einen Überblick über eure Goldpunkte und Platinpunkte – und auch eine Möglichkeit, sie auszugeben. Auch könnt ihr eure Spielzeiten für einzelne Software einsehen. Dabei werden eure Spielzeiten auch aufgeschlüsselt, was praktisch ist, denn während alte Nintendo-Konsolen solche Übersichten boten, seht ihr auf Nintendo Switch nur die Gesamtspielzeit. Und wenn ihr die App mit eurer Nintendo Network ID verbindet, die einst schon für 3DS und Wii U zum Einsatz kam, dann seht ihr sogar die Spielzeiten auf diesen alten Systemen.

Wann die App im Westen an den Start geht, ist nicht bekannt.

