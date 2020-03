Zum 10. Geburtstag: NieR Orchestral Arrangement Album Addendum erscheint im März

In diesem Jahr feiert NieR seinen 10. Geburtstag und Square Enix feiert mit der Veröffentlichung eines neuen Soundtrack-Albums. NieR Orchestral Arrangement Album Addendum erscheint am 25. März 2020 in Japan. Es wird bereits im Titel deutlich, hierbei handelt es sich nicht um das erste derartige Album. Schon 2018 erschien ein NieR-Album mit aufwendig neu arrangierten und von einem Orchester eingespielten ausgewählten Stücken aus NieR. Die MP3-Fassung bekommt ihr für 12,99 Euro bei Amazon*.

Das neue „Addendum“-Album könnt ihr euch zum Beispiel bei Play-Asia oder Amazon vorbestellen.

Das neue Album bietet eine komplett neue Auswahl und diesmal sind auch Stücke aus NieR: Automata mit dabei. Hier ist die Tracklist des Addendum-Albums:

Ashes of Dreams (Emi Evans & J’Nique Nicole Vocals) Emil (Addendum version) Deep Crimson Foe Song of the Ancients (Emi Evans & J’Nique Nicole Vocals) Kainé (Addendum version) City Ruins (Addendum version) A Beautiful Song (Emi Evans & J’Nique Nicole Vocals) Copied City Crumbling Lies – Front Weight of the World (Emi Evans & J’Nique Nicole Vocals)

Nachfolgend seht ihr noch das schöne Covermotiv des Albums. Übrigens: Eine ganze Reihe von NieR-Soundtracks ist inzwischen auch bei Spotify erhältlich!

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix / Platinum Games